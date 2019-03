Paquetá "herda" camisa 10 de Neymar na Seleção Brasileira

Anunciado como camisa 10 da Seleção Brasileira, Lucas Paquetá já avisou que vai enquadrar o seu uniforme após a disputa dos amistosos contra Panamá e República Tcheca.

Em entrevista coletiva no dia de ontem, após o treino no Centro de Treinamento do Porto, a revelação flamenguista, atualmente no Milan, da Itália, não escondeu a emoção por herdar o número recentemente usado por Neymar.

O meio-campista será titular no amistoso deste sábado (23) e contou de quem lembrou ao ficar sabendo que vestiria o histórico fardamento.

"É uma sensação única. Sei da minha responsabilidade e quero dar o meu melhor", disse o jogador. "Eu lembrei de Neymar, Ronaldinho, Pelé e Zico. São tantos jogadores que vestiram essa camisa, e eu espero corresponder às expectativas", afirmou.

"Eu, com certeza vou colocar essa camisa em um quadro. Quero mostrar para a minha família e ter a história para contar", completou.

Ainda dando os primeiros passos na carreira, Lucas Paquetá é uma das esperanças brasileiras para a Copa do Mundo que será realizada no Catar, em 2022, e representa o rejuvenescimento da equipe. Apesar da pouca idade, o ex-flamenguista se mostrou disposto para encarar a responsabilidade de vestir uma camisa tão importante na história do País.

"Você disse que a camisa 10 tem um peso grande e eu concordo. Mas a camisa da Seleção, no geral, tem seu peso. São cinco estrelas, não importa a numeração. Farei meu trabalho para conquistar meu espaço", apontou.

Volta de Neymar

Paquetá ainda brincou com o provável retorno de Neymar após a recuperação de sua lesão e disse que não tem nenhum outro número em mente para assumir. Segundo ele, o importante é poder usar a amarelinha. "O privilégio de ter qualquer número é grandioso. Não importa a numeração. Quero estar com alguma", disse o atleta.

Novos atletas

Entre os estreantes, Alex Telles vai vestir a número 6 e David Neres ficou com a camisa 7. Gabriel Jesus, mesmo na reserva deste primeiro amistoso, mantém a 9. Éder Militão, que vai ser titular, ficou com a número 16.

O time contra o Panamá deve ter a seguinte formação: Ederson; Fagner, Eder Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro; Coutinho, Paquetá, Arthur e Richarlison; Roberto Firmino.

Desejo de Tite

O técnico da Seleção Brasileira quer muito escalar Arthur e Paquetá ao lado de Casemiro. Esse será o setor de meio-campo titular da equipe do Brasil para a partida contra o Panamá.

O trio jamais começou um jogo junto, então o novo camisa 10 ressaltou a importância dos treinamentos para que o seu desempenho esteja na qualidade adequada quando entrar em campo neste sábado (23).

"Procuramos conversar bastante e entender melhor a bola que o jogador prefere. Como o Casão (Casemiro) prefere que eu ajude, o Tite nos dá esse suporte, essa liberdade de procurar entendimento em campo. Espero que no jogo estejamos ligados um ao outro porque em campo é difícil a comunicação. Entender o jogador no olhar é importante e estamos buscando nos treinamentos para executar da melhor maneira", analisou Lucas Paquetá.