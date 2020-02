Pacajus recebe o lanterna Caucaia para colar no G-4 do Cearense

Da Série B para a segunda fase da 1ª divisão do Campeonato Cearense, Pacajus e Caucaia estão no auge de sua jovem história no futebol. Finalistas da Segundona do Estadual de 2019, as duas equipes estreantes se enfrentam no Estádio Ronaldão, neste sábado (29), às 16h, com mando de campo do Índio do Vale do Caju. A TV Diário transmite a partida ao vivo, a partir das 15h50.

O Pacajus encara uma Raposa Metropolitana em crise. O lanterna do certame não vence há 10 jogos, sendo somente derrotas nas seis últimas partidas. O último triunfo foi contra o Floresta, que já foi rebaixado, no dia 8 de janeiro, ainda pela 1ª fase da competição cearense.

Baixa significativa

Além do momento ruim, o treinador Paulo Schardong perdeu seu principal atleta, o atacante Vitor Jacaré, que assinou um pré-contrato com o Ceará, nesta semana.

O jogador era o artilheiro da equipe e contabilizava três gols marcados até o momento. O ponta esquerda era fundamental no esquema da Raposa, baseado em contra-ataques velozes. Uma peça que o Caucaia não tem condições atuais de repor.

Busca pelo G-4

Os mandantes tentam alcançar o Fortaleza, quarto colocado e último time do G-4, para garantir acesso ao mata-mata do Cearense - um feito histórico para a equipe que conseguiu a última vaga da 1ª fase ao terminar na sexta posição. E precisa lutar até a última rodada para isso.

O time comandado pelo técnico Júnior Cearense pode chegar aos seis pontos em caso de vitória, chegando à quinta posição. Para tomar a posição tricolor, seria preciso golear e torcer para o Leão perder a partida.

O Fortaleza, seu adversário direto, porém, tem dois jogos a menos e enfrenta o Barbalha, no Estádio Presidente Vargas, amanhã (1º de março), podendo se recuperar logo em seguida.