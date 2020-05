Overeem X Harris: UFC chega à terceira edição em uma semana; veja card e horários

O Ultimate Fight Championship (UFC) entra no terceiro evento em uma semana, em Jacksonville, na Flórida (EUA), com o confronto entre o holandês Alistair Overeem e o americano Walt Harris no 'main event' (luta principal).

O card principal, que tem início previsto para as 22h (horário de Brasília), terá a brasileira Cláudia Gadelha contra a americana Angela Hill.

Outro brazuca, Edson Barboza, enfrenta Dan Ige (EUA). O card preliminar começa às 19hs, e brasileiro Rodrigo "´Zé Colmeia" faz a primeira luta da noite.

Confira o card completo

PRINCIPAL - Início previsto para 22h

Peso-pesado: Alistair Overeem x Walt Harris

*Peso-palha: Cláudia Gadelha x Angela Hill

*Peso-pena: Dan Ige x Edson Barboza

Peso-médio: Eryk Anders x Krzysztof Jotko

Peso-pena: Song Yadong x Marlon Vera

PRELIMINAR - 19h

Peso-meio-médio: Matt Brown x Miguel Baeza

Peso-médio: Anthony Hernandez x Kevin Holland

Peso-pena: Giga Chikadze x Irwin Rivera

Peso-pena: Darren Elkins x Nate Landwehr

Peso-mosca: Cortney Casey x Mara Romero Borella

*Peso-pesado: Rodrigo Zé Colmeia x Don'Tale Mayes

*Brasileiros