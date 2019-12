Outros temas na entressafra

Tenho acompanhado o atual repertório de notícias do futebol. Mais especulação em torno de contratações e investimentos. Tema insosso que não produz emoção, tão frio quanto o vil metal. Mudei de foco. Não sei a razão por que optei pelo tênis. A memória me trouxe a notável Maria Esther Bueno. Em 1959, então jovem de apenas 19 anos de idade, ganhou na "grama sagrada" o famoso torneio de Wimbledon ao vencer Darlene Hard (6/3 e 6/4). Em 1960, ela repetiu o feito: sagrou-se bicampeã do torneio simples em Wimbledon ao ganhar de Sandra Reynolds (8/6 e 6/0).

Em 1964, tricampeã, ao vencer Margaret Court (6-4, 7-9, 6-3). Veio a fama internacional. Daí danou-se a vencer pelas quadras do mundo. É até hoje o maior nome do tênis na América Latina. O saudoso jornalista e escritor, Armando Nogueira, encheu-se de paixão pela tenista argentina, Gabriela Sabatini, belíssima musa das quadras. Sabatini, nas décadas de 1980 e 1990, ficou rica, milionária. Não ganhou o torneio simples de Wimbledon, mas ganhou outros torneios famosos. Maria Esther, mais vitoriosa, não ficou rica. Os tempos eram outros.

Semelhança

Nas décadas de 1950 e 1960, os dinheiros não eram despejados no esporte em valores tão elevados quanto hoje. Assim como Maria Esther Bueno, o craque Pelé ganhou fama internacional e grana boa, mas nem de longe comparável aos valores que hoje são pagos a Cristiano Ronaldo e Messi.

Padrão

Quando encerrou a carreira no Santos e na Seleção Brasileira a situação financeira de Pelé era estável, mas tinha limitações. Ele teve de buscar os dólares no Cosmo dos Estados Unidos e na publicidade. Isso foi necessário para manter o status de astro internacional. Foi garoto-propaganda de diversas empresas multinacionais.

Diferença

O prêmio que Maria Esther Bueno ganhou por vencer o torneio simples de Wimbledon, em 1959, foi um voucher no valor de 15 libras que poderia ser trocado por produtos. Não havia prêmio em dinheiro. Já Sabatini, no seu tempo de glória, acumulou nada menos que a incrível cifra de U$ 8.785.850,00. Se Pelé e Maria Esther atuassem nos tempos de hoje...

O esporte, quando foi elevado à categoria de entretenimento profissional de alta performance, passou a ser coberto por valores trilionários. Dinheiro em euro, dólar, libra esterlina. Coisa na estratosfera. Os desportistas de hoje nadam em dinheiro. São fortunas acumuladas pelos grandes ídolos. Incrível.

Os ídolos brasileiros das décadas de 1950 e 1960 como Pelé, Maria Esther Bueno e Eder Jofre, embora tenham conquistado fama internacional, não acumularam fortuna. Ganharam o suficiente para manter padrão compatível com suas condições, mas nem de perto comparável com os valores de hoje.