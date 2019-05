Osvaldo é referência de assistências e experiência do Leão na Série A

Quando o Fortaleza é pressionado pelos adversários, há sempre um desafogo em velocidade pelas pontas e seu nome é Osvaldo. O atleta fez dos seus 32 anos, não um peso para a produção em campo, mas uma experiência para dosar velocidade e habilidade, de tal modo que ele é uma referência para outros atletas mais jovens que estão debutando na Série A do Campeonato Brasileiro.

Muito embora o Fortaleza tenha vencido apenas um jogo na Série A, presume-se que Osvaldo possa ser bastante útil nos futuros jogos, tanto por Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A.

Empenhado

O jogador já demonstrou que está empenhado em colaborar com a permanência do Leão na elite do futebol nacional, pois se sacrificou pelas cores do clube, como por exemplo, na partida diante do Athletico/PR. O jogador passou o dia do jogo, na última quarta-feira (1º), com dores estomacais, ao ponto de não se alimentar, a não ser com água de coco e uma canja, uma hora antes da partida.

Estava no banco de reservas para o primeiro duelo do Tricolor em casa pela Série A de 2019 e não reunia condições totais de ir a campo. Mas foi, no posto de Júnior Santos, e colaborou decisivamente na jogada que resultou no gol de Wellington Paulista, dando a vitória ao Leão.

"Eu era dúvida para esse jogo, porque eu fiquei ruim da barriga e não comi nada das nove da manhã às seis da tarde, só me tratando com água de coco e água natural. Às seis da noite, tomei uma canja e quando o Rogério me perguntou se eu estava pronto para o jogo, respondi que sim", disse o jogador.

Com sua jogada pelas pontas e o cruzamento para a área, saiu o gol de Wellington Paulista, o primeiro dele no Brasileirão. O centroavante, por sinal, elogiou o desempenho de Osvaldo: "Estava fazendo uma função de meia, mas ajudando. Gosto de trabalhar. Com o Osvaldo, já conheço a jogada porque a gente fez no Cearense. Quando ele pegou a bola ali, eu sabia que ia fazer o cruzamento. Fui feliz em antecipar o gol", disse Wellington.

O técnico Rogério Ceni reconhece o bom momento de Osvaldo: "É um jogador acima da média, mesmo com seus 32 anos. Colocar ele (Osvaldo) naquele momento foi o nosso diferencial. Não sei se teríamos naquele momento algum jogador com capacidade para criar a jogada, com o drible para fora e o passe com a perna esquerda, mesmo sendo destro", comentou Rogério Ceni.

Números

Osvaldo já deu cinco passes para gol nesta temporada e já fez 12 jogos, marcando dois gols com a camisa do Leão. Em 2014, ele deu 14 assistências para gol, quando estava no São Paulo, sua melhor marca.