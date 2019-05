Os treinadores superados

É incrível como a mídia nacional incensa ou queima com facilidade alguns técnicos que atuam em clubes brasileiros. Vanderlei Luxemburgo da Silva ganhou cinco vezes o Campeonato Brasileiro e oito vezes o Campeonato Paulista. Comandou o famoso Real Madrid e também a Seleção Brasileira. Criou o Instituto Vanderley Luxemburgo, o qual pretendeu, em 2009, transformar na primeira faculdade de futebol do mundo. Agora, após anunciado como novo treinador do Vasco, foi alvo de muitos comentários desfavoráveis. Boa parte da mídia já o considera ultrapassado. Alguns até proclamam em alta voz o seu sepultamento profissional. O técnico Vicente del Bosque tinha 59 anos quando assombrou o mundo ao ganhar a Copa do Mundo 2010 pela Espanha. Foi além. Dois anos depois, também pela Espanha ganhou a Eurocopa. Luxemburgo está com 66 anos de idade. Luís Felipe Scolari está com 70 anos. Foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002 e, atualmente, comanda o Palmeiras. Afinal, é a idade que define o técnico como ultrapassado ou vale mais a sua inteligência e competência, independente da idade?

Campeão

Quando a Espanha ganhou a Eurocopa 2008, dando sinais de que seria, como foi, campeã do Copa do Mundo 2010, a montagem daquele timaço foi feita por Luis Aragonés, que tinha 70 anos de idade. Ali, a Espanha já deslumbrara o mundo, fato confirmado dois anos depois com o título mundial.

Idade

Chamo sua atenção para a idade dos treinadores mencionados. É natural que haja a renovação. Mas não é correto sepultar vivos técnicos que ainda podem, embora já beirando os 70 anos ou um pouco mais, dar contribuição significativa ao futebol brasileiro. A discriminação pela idade é fato notório no mercado de trabalho. Entre os treinadores parece ser mais complicado ainda.

Emergentes

Há treinadores jovens que estão firmando seus nomes no mercado nacional. Nenhum, porém, com proposta inovadora, exceto Fernando Diniz, discípulo de Pep Guardiola. O técnico da Seleção Brasileira, Tite, vai completar 58 anos. Na próxima Copa do Mundo estará com 61 anos de idade. E aí? Velho ou novo?

Grande a expectativa sobre a volta de Wescley às atividades normais no Ceará. A mais cara contratação realizada pelo futebol cearense ainda não pôde ser aproveitada na sua total dimensão porque a contusão sofrida pelo atleta impediu a sequência de um planejamento, onde ele seria um dos principais atores. Nesta parte, faltou sorte ao Ceará, para o investidor e ao atleta.

Sou contra a venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol, mas respeito os que se posicionam a favor. O livre pensar faz parte da democracia. Observo que o comportamento dos torcedores fica alterado por mínima que seja a dose ingerida. Há quem não pense assim. Tudo bem. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Tempo ao tempo, pois.