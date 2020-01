Os santos de casa obram milagres

Curiosidade. A Copa do Nordeste começou ontem no Estádio Frei Epifânio D'Abadia em Imperatriz-MA. Conheci esse estádio há alguns anos, quando o Ceará lá enfrentou o Remo. O jogo seria em Belém. A CBF puniu o Remo e mandou jogo para Maranhão. Gostei do estádio. O resultado foi ruim: Ceará goleado (4 x 0). Quis saber a razão por que o estádio fora batizado com o nome de um religioso. Teria sido ele um craque? Na verdade, em 1952, Frei Epifânio veio da cidade D'Abadia, que fica na Itália. Apaixonado por futebol, Frei Epifânio não perdia os jogos nesse lugar que então era um campo de várzea em Imperatriz. Chegou a jogar algumas vezes. E jogava de batina. Outra história é a do Frei Paulo Casa Nova, fundador da cidade que leva o seu nome em Sergipe. Em 1868, Frei Paulo viera de Salvador para Itabaiana em missão. Num lugar próximo, considerou bonito e adequado para fundar ali uma cidade. Começou pela Igreja. A cidade cresceu. Passou a ser chamada de Frei Paulo. O time de futebol Freipaulistano foi fundado no dia 29 de agosto de 2016, numa homenagem ao fundador da cidade. Detalhe: diferente de Frei Epifânio, Frei Paulo não jogava.

Missão

Milagre ou não, os dois religiosos deixaram a marca de sua dedicação ao próximo. E assim viram prosperar suas ideias. Frei Epifânio merecidamente tem hoje seu nome no Estádio de Imperatriz. E Frei Paulo Casa Nova virou nome da cidade e do time de futebol, que, em apenas dois anos de fundação, tornou-se campeão sergipano. Incrível.

Batina

Os episódios relatados sobre os dois religiosos, Frei Epifânio e Frei Paulo, levaram-me ao túnel do tempo. Na década de 1950, eu era coroinha na Igreja dos Remédios, no Benfica. No campinho da Igreja, toda tarde acontecia um racha de futebol. O Irmão José, que hoje mora em Maranguape, jogava de batina. Era engraçado. Mas ele fazia a sua parte.

Brincadeira

Assunto vai, assunto vem, lembrei da sugestão feita pelo querido Sebastião Belmino. Segundo ele, todo goleiro deveria jogar de batina. Perguntado sobre qual o motivo dessa sugestão, Belmino, irreverente como sempre, logo explicou: "Jamais tomaria um frango com a bola passando por entre as pernas". Boa sugestão para goleiro frangueiro, Bel.

O atacante JOSÉ EDSON Barros da Silva, Edson Cariús, goleador nato, ansioso por estrear na Copa do Nordeste e na Série A nacional, elite com a qual tanto sonhou. Edson corre contra o tempo. Demoraram demais em descobri-lo. Edson está com 31 anos de idade. Não tem tempo a perder.

O modelo DO

Campeonato Cearense, onde um time pode jogar apenas sete vezes e já ser rebaixado, não estimula ninguém a investir. Quem vai aplicar dinheiro na formação de uma grande equipe, sabendo que em poucos meses tudo poderá desabar num terrível fracasso? É desestimulante. Mote para reflexão.