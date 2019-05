Os milagres no futebol

O futebol tem episódios tão inacreditáveis quanto as ficções de Hollywood. Instante em que o surreal acontece, contrariando totalmente a lógica das coisas. Em dois jogos recentes, o inusitado. Primeiro, aqui mesmo no Brasil. A virada do Fluminense (5 x 4) sobre o Grêmio entra no rol das exceções. É muito difícil acontecer no futebol uma virada assim, quando um time está perdendo por três gols de diferença. Outro resultado que assombrou foi o obtido pelo Liverpool. Desta vez, não os quatro jovens Beatles que ganharam o mundo, mas os 11 do time que fez o Barcelona quedar aparvalhado no gramado do Estádio Anfield. Fez o gigante Messi tornar-se um qualquer, perdido na avalanche de bola do time inglês. Os milagres do futebol são contados nos dedos. Esse mesmo Fluminense, que virou em cima do Grêmio, já sofreu uma virada histórica construída pelo modesto América de Natal. Foi na Copa do Brasil de 2014. O Flu ganhara em Natal (0 x 3). Aí, no Maracanã, pegou uma virada do Mequinha (2 x 5). Milagre acontece quando tudo passa a dar certo para um lado só. Na Champions League, tudo deu certo para o Liverpool...

A Batalha dos Aflitos

Em 2005, um milagre aconteceu no Estádio dos Aflitos em Recife. O Grêmio, com quatro jogadores a menos e tendo um pênalti a favor do Náutico, parecia irremediavelmente perdido. O goleiro gremista, Galatto, pegou o pênalti. Depois, Anderson fez o gol da vitória do Grêmio e do título brasileiro da Série B. Inacreditável: o Grêmio só com sete jogadores ganhou do Náutico, que tinha 11 em campo.

Façanha

Fatos inacreditáveis do futebol são marcantes. Em 1974, o Fortaleza para ser campeão cearense teria de ganhar três jogos seguidos do Ceará. O time alvinegro era considerado melhor. Resultado: para espanto e surpresa dos alvinegros, o Fortaleza ganhou os três jogos e sagrou-se campeão.

Império Romano

Em 2018, no Camp Nou, a Roma tinha perdido para o Barcelona por 4 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Champions League. No jogo de volta, no Estádio Olímpico, aplicou 3 a 0 e eliminou o Barcelona. São resultados assim que tornam imprevisível o futebol, por maior que seja a vantagem de um dos contendores.

Em 1969, um milagre no PV. Não como o de Liverpool, mas algo incrível. Decisão do Nordestão. O Ceará perdera para o Remo em Belém (2 x 1). No jogo de volta, aos 22 minutos do segundo tempo, Remo 2 a 0. O Ceará teria de fazer três gols. E fez. O da virada com Gildo (3 a 2) no último minuto. No terceiro jogo, o Vozão ganhou (3 a 0), sagrando-se campeão.