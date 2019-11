Os goleiros e as novas exigências no futebol, como jogar com os pés

Mostrar habilidade com os pés deixou de ser um diferencial para os goleiros e passou a ser uma obrigação. No Corinthians, os treinamentos do técnico interino Dyego Coelho exigem o aperfeiçoamento da saída de bola do arqueiro Cássio, que faz trabalhos específicos no fundamento. No Santos, Vanderlei perdeu a vaga de titular para Everson, ex-Ceará, por causa da saída de bola com os pés.

Segundo o Footstats, camisa 1 corintiano apresentou um aumento de 60% de toques com pé na saída de bola. Por conta da exigência maior, Cássio reconheceu que ainda precisa evoluir e revelou ter conversado com o Ederson, goleiro brasileiro do Manchester City, sobre a utilização dos pés.

Zetti aponta que o goleiro alemão citado por Cássio foi o grande responsável pela visibilidade da atuação dos arqueiros com os pés. A partir de 1993, o camisa 1 perdeu o direito de pegar recuos dos seus companheiros de equipe com a mão, mas apenas na Copa do Mundo a evolução dos arqueiros ficou evidente. "Eu e o Rogério Ceni já fazíamos isso quando atuamos. Ronaldo, do Corinthians, também tinha qualidade boa. A partir da mudança da regra, os goleiros começaram a se adaptar. O Neuer fez isso na Copa de 2014. Ninguém tinha feito numa Copa. Isso chamou a atenção para o arqueiro trabalhar com os pés. Hoje, tem de ter essa qualidade. O esquema tático exige que ele trabalhe um pouco mais", diz o campeão mundial com o São Paulo em 1992 e 1993.

Cada clube vem adotando uma estratégia diferente para aperfeiçoar a habilidade de quem já foi chamado de guarda-meta. O Bragantino, campeão da Série B e com vaga garantida na elite no ano que vem, promove treinos em que os arqueiros atuam como jogadores de linha.

Leão e Vovô

No Fortaleza, clube comandado por Rogério Ceni, autor de 61 gols de falta quando atuou como jogador, a exigência é ainda maior. "A gente faz muita atividade de passe todos os dias. Também é importante o trabalho de percepção e o controle emocional. É um conjunto de situações. Além disso, o Rogério exige muito ao trabalhar as situações de jogo", diz Guto Albuquerque, preparador de goleiros do time cearense. "Não temos muitas dificuldades porque o Felipe Alves era jogador de linha e começou a carreira no futsal", completa.

No Santos, o técnico Jorge Sampaoli simplesmente trocou o titular para ter maior qualidade na saída de bola. Dono da posição até a chegada do argentino, Vanderlei perdeu espaço para o recém-contratado Everson, ex- Ceará.

Ele chegou ao Santos em janeiro, a pedido de Sampaoli, que buscava um arqueiro com mais qualidade para jogar com os pés. Ele não foi titular de início, mas passou a ser mais utilizado aos poucos e tomou conta da posição de Vanderlei. Titular desde a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Everson, igualou o número de jogos do companheiro no mês de setembro. Hoje, é titular absoluto.

Sem ser utilizado pelo comandante argentino desde a sexta rodada do Brasileiro, Vanderlei estacionou nos 24 jogos em 2019, sendo a maioria pelo Paulista (14) - além de seis pelo Nacional, dois pela Copa Sul-Americana, um pela Copa do Brasil e o amistoso contra o Corinthians. Foram 24 gols sofridos, o que resulta em uma média de um por jogo.