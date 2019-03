Os favoritos de sempre nas semifinais

Na quarta-feira, 27, começará a penúltima fase do Campeonato Cearense de futebol. Mais uma vez o Ceará entra como favorito diante do Floresta, inclusive beneficiado se houver dois resultados iguais. É vantagem muita para o alvinegro. O Vozão já aplicou 4 a 0 no Floresta, quando estreou na segunda fase do certame. O Fortaleza, da mesma forma, tem também a mesma vantagem sobre o Guarany de Sobral. Teoricamente, portanto, tudo leva a crer que a decisão do Campeonato Cearense de 2019 será entre Fortaleza e Ceará. Sim, mas futebol, não raro, comporta surpresas que derrubam prognósticos, contrariam a lógica e mandam para o pódio os menos votados. A final do campeonato poderá ser entre Guarany e Floresta. Uma final inédita que quebraria um tabu de 23 anos, ou seja, com o título ficando em outras mãos que não as dos dois maiores rivais. O Floresta deu calor no Fortaleza. Por pouco o Leão não sobrou na curva. O Ceará terá de arregalar os olhos. O Guarany sempre foi e será adversário difícil, quer diante do Leão, quer diante do Ceará. A lógica aponta Ceará x Fortaleza na final. A zebra pode aprontar algo bem diferente.

Crítica injusta

O time misto do Fortaleza, ao empatar (1 x 1) com o Moto em São Luís, garantiu a antecipada classificação para a próxima etapa da Copa do Nordeste. Houve quem criticasse a produção da equipe. Gente, o time jogou sem oito titulares. Como poderia apresentar elevado padrão? Descabida exigência.

Exceção

Alguém poderia argumentar que o time misto do Ceará, ao golear o Ferroviário (6 x 2), apresentou melhor padrão que o time principal. Ora, amigos, isso é uma exceção. Caso que acontece uma vez perdida. Não se pode tomar por base uma exceção para estabelecer análise comparativa. Regra geral, o time principal sempre tem condições mais favoráveis para produzir melhor. É óbvio.

Regulamento

É incrível o regulamento do Campeonato Carioca. Mesmo que um time ganhe os dois turnos (Taça Guanabara e Taça Rio), ainda assim não será proclamado campeão, pois terá de decidir o título com o vencedor da serie entre os quatro melhores colocados. Síntese: campeão carioca poderá ser um time que não ganhou nenhum turno. Se fosse aqui...

O atacante do Ceará, Ricardo Bueno, vai gradualmente alcançando a afirmação que tanto desejava. Ao assinalar três gols em dois jogos, Bueno levou para si as atenções gerais. Como Roger atravessa fase delicada, a previsão é de que Ricardo Bueno passe a ser titular na posição.

O técnico Tite já não tem mais a unânime opinião favorável de antes. O encanto foi perdendo brilho na Copa da Rússia e depois entrou em declínio maior com as fracas atuações da Seleção Brasileira. O empate com o Panamá revelou que o "sacerdote" vai precisar de muita reza parafazer esse time funcionar.