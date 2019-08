Opinião: empate contra o Confiança representa a Série C do Ferroviário

Há tristeza no semblante do torcedor coral. Não é para menos. Empate doloroso após estar vencendo o Confiança por 2 a 0, em pleno Presidente Vargas, enquanto os resultados de outros jogos eram plenamente favoráveis. Foi duro. Mas há também alguma alegria. O sonho do acesso para a Série B chegou ao fim para o Ferroviário na temporada 2019, mas segue vivo para voltar na temporada 2020.

Quando retornou à Série C após anos de sofrimento em campo, que contou até com queda para a Série B do Cearense, poucos imaginavam que o Tubarão da Barra brigaria por acesso. A manutenção na Série C era objetivo.

E ele foi alcançado. Mas apesar da meta ter sido batida (este é o aspecto positivo), persiste o sentimento de desgosto. Em primeiro plano, a queda vertiginosa no campeonato, que o Tubarão da Barra chegou a liderar com folga nas primeiras rodadas. Em segundo lugar, pelo jogo de ontem. De alguma forma a partida contra o Confiança se confunde com todo o campeonato. Início glamouroso para um fim trágico e inexplicável.

Queda de produção

A ilusão coral começou com o gol de Janeudo, logo aos 32 do primeiro tempo. Um chute cruzado, que confiava bons sentimentos ao torcedor coral, que compareceu em bom público ao PV.

No segundo tempo, outro golpe ilusório. Mazinho fez bonito gol em cabeçada perfeita, logo no primeiro minuto do segundo tempo.

Fora deste plano, o Santa Cruz ia sendo impiedosamente batido pelo seu rival, Náutico. Três a um que combinava perfeitamente com o resultado do Ferrão, levando-o com folga à segunda fase.

Mas aí veio a realidade. Em 10 minutos, tudo desabou para o time da Barra do Ceará. Ari Moura marcou o primeiro aproveitando jogada de cruzamento. Aos 20 da segunda etapa, Anderson aproveitou falha de marcação e saída em falso do goleiro Nícolas para empatar a partida. Foi o início do fim. O Ferrão teve pouca reação, ainda mandou na trave, mas não evitou o fracasso.