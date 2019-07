Opinião: Decisão vale ao Brasil chance de se reconectar rumo à Copa do Catar

Não é apenas pelo título, a Copa América tem uma ligação direta com o ciclo do Catar em 2022 e naturalmente a conquista representa um princípio de trabalho para Tite. Quando assumiu a Seleção nas Eliminatórias, o gatilho precisava ser rápido, a curto prazo, visualizando a proximidade da Copa do Mundo em 2018, na Rússia. O trabalho efetivo, sem a validade próxima de resultados e com munição maior para análise começa agora. Hoje, às 17h, no histórico Maracanã, Brasil e Tite darão mais um passo nesse processo de fidelidade entre torcedor e "amarelinha", por isso, a importância em emaranhar essa conexão, por ser em casa, pelo primeiro passo para 2022 e pelo elemento narrativo que representa o palco da decisão.

O Brasil tinha 100% de aproveitamento quando sediou a Copa América. Nas quatro edições em que teve oportunidade, foi campeão. O que é apenas um dado estatístico não alimenta o resultado, mas cabe de apego motivacional.

Reconexão

Vencer a competição em casa atrai o valor da Seleção ao brasileiro, semelhante ao que aconteceu na Copa das Confederações em 2013, mas quebrado com o pesar de 2014. Recuperado com Tite durante o processo eliminatório e novamente rompido na Rússia, ano passado. As frustrações ocasionais e oportunas minam qualquer tentativa de cravar novamente o elo efetivo do torcedor brasileiro. As ausências de ídolos capazes de reger a nação agravam, mas há esperança, além de cearense, o brasileiro Everton "Cebolinha" construiu, em curto tempo, o vazio da referência deixada por Neymar, que não agrega unanimidade ao brasileiro, mas é o principal valor técnico.

O título é muito importante para o torcedor receber essa identidade, de uma Seleção cada vez mais internacional, que joga pouco diante do brasileiro. A largada para recuperar o "orgulho nacional" tem a conquista como princípio, em um trabalho que vai se apoiar na renovação durante o próximo ciclo. Podemos ressaltar que o trabalho de Tite começa de forma efetiva neste momento, no ciclo dos próximos três anos, é muito tempo? Não, passa rápido, mas que seja de estabilidade em resultados e referências.

A final da Copa América e o seu consequente título podem valer à Seleção Brasileira a chance de se reaproximar do torcedor após a decepção na Copa da Rússia, em 2018. Time precisa superar a seleção peruana