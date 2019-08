Opções táticas sem Samuel no Ceará

Substituir um titular é sempre uma dor de cabeça para o treinador. E Enderson Moreira, do Ceará, terá uma daquelas diante da Chapecoense no sábado pela Série A do Brasileiro, com o lateral-direito Samuel Xavier, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

Afinal, Samuel é titular absoluto da equipe, tendo atuado em todos os jogos do clube na Série A, 13 no total, e sempre os 90 minutos. Além da presença constante, o Camisa 22 tem números significativos na Série A: Samuel Xavier é o 2º lateral-direito dentre todos os 20 clubes do Brasileirão com a maior quantidade de passes certos, com 528 passadas. Ele fica atrás apenas de Victor Ferraz, do Santos.

Além disso, também ocupa a vice-liderança no quesito finalizações. Dos 10 chutes que Samuel fez ao gol, ele acertou seis na direção da meta adversária. O lateral do Ceará perde apenas para Leo Gomes, do Grêmio.

Assim, sem um jogador tão importante, Enderson tem algumas opções táticas para montar o Ceará para o duelo da 14ª rodada, às 17 horas, na Arena Castelão.

A primeira opção é mais simples, utilizando o reserva imediato da posição: Cristovam. O lateral-direito de 29 anos pouco atuou na temporada (sete jogos), a maioria quando o então técnico Lisca escalou um time reserva, em quatro jogos do Cearense e três da Copa do Nordeste, em um total de 585 minutos.

Ou seja, se Samuel jogou 1.170 minutos na Série A, Cristovam não jogou nenhum. Mas quando foi contratado, a diretoria do clube afirmou que era a posição com a disputa mais aberta pela qualidade de ambos. A segunda opção tática de Enderson Moreira é improvisar o volante Fabinho na lateral-direita, função que já fez no Vovô com Lisca, e com Enderson, em momentos do jogo, também cai pelo setor, principalmente quando Samuel aparece como meia.

Improviso

O primeiro gol do Ceará contra o Fortaleza, no último Clássico-Rei, vencido pelo Vovô, por 2 a 1, é um exemplo disso, com Fabinho caindo pela lateral-direita e tocando para Leandro Carvalho cruzar para o gol de Galhardo.

Se Fabinho for escalado na direita, William Oliveira assumiria seu posto no meio-campo, função que exerceu com autoridade diante do Palmeiras, na ausência do próprio Fabinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

A terceira opção tática de Enderson seria mudar o esquema de jogo, com uma formação de três zagueiros - Luiz Otávio, Valdo e Tiago Alves - com Fabinho mantido no meio, João Lucas na ala esquerda e um meia-atacante velocista na ala direita, como Mateus Gonçalves, que não jogou o Clássico-Rei, poupado.

Vindo de grande resultado no Clássico-Rei ao vencer por 2 a 1, no último sábado, o Ceará busca contra a Chapecoense uma sequência de vitórias.

Até então, a equipe não conseguiu vencer duas partidas seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro, mas na 11ª colocação da tabela e com 17 pontos, pode terminar a rodada perto do G-6.

O lateral-esquerdo João Lucas espera boa sequência na Série A. "Sabemos como vai esse jogo ser difícil, mas os três pontos seriam excelentes".

