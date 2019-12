Zé Teodoro prepara elenco do Ferroviário para amistosos: "Tenho 60% do time montado"

A pré-temporada do Ferroviário já começou. O time coral enfrenta neste domingo (22) o Potiguar/RN, às 15h30, e o Caucaia no dia 28 (sábado), no mesmo horário, pela Taça Valdemar Caracas, jogo que o Tubarão da Barra faz com o campeão da Fares Lopes. O troféu que leva o nome do fundador do Ferroviário e primeiro comentarista de futebol do Estado. Ambas as partidas ocorrem no Elzir Cabral.

O comandante coral, Zé Teodoro, ainda está conhecendo o elenco e definindo a equipe ideal para o Campeonato Cearense.

"Já sentimos uma melhores nesses 12 dias de trabalho. Sabemos que a condição ainda de todos ainda não está 100%. Mas começamos a montar o esboço da equipe, vamos tentar encaixar as peças. Nesses jogos amistosos, vamos mostrar a cara daquilo que queremos: um time mais compacto, jogando perto, com objetividade e velocidade. Ainda não tenho o time ideal. Acho que tenho, pelo menos, 60% do time. Os outros 40%, vou fazendo experiências pra depois definir", relatou o treinador.

Zé pensa em aproveitar os atletas da base do Ferroviário nesta pré-temporada antes da estreia do Estadual contra o Atlético/CE, dia 05 (domingo).

"Os jogadores estão comprometidos e a resposta está sendo boa nos treinamentos. O que eu mais quero é que eles possam me dar dor de cabeça (na escolha de quem joga). A qualquer momento podem pintar dois ou três jogadores mais novos no time. Quando vejo que tem personalidade e sinto que vai nos ajudar, não tenho medo de lançar", afirmou o técnico do Tubarão.