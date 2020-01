Zé Teodoro é demitido do Ferroviário; Anderson Batatais é o novo técnico

O Ferroviário anunciou a saída do técnico Zé Teodoro nesta segunda-feira (13) e, de quebra, já divulgou seu substituto: Anderson Batatais. O novo treinador disputou a Série A do Brasileirão em 2019 como auxiliar de Vagner Mancini, no Atlético/MG e se apresenta ainda nesta segunda-feira no novo clube.

Em nota, o Tubarão da Barra agradece os serviços a Zé Teodoro, que comandou a equipe coral em apenas 7 jogos desde que chegou, em setembro.

"A decisão foi tomada na manhã de hoje, pelo departamento de futebol do clube, em reunião de diretoria, que agradece todo o empenho e profissionalismo do, agora, seu ex-treinador", diz a nota do clube.

O mais novo treinador da Barra do Ceará, Anderson Batatais, de 47 anos, esteve ao lado de Mancini no comando de Vitória, Santos e Ceará. O ex-jogador também treinou o Guarany de Sobram ano passado.

O Ferroviário está em 5º lugar na tabela do Campeonato Cearense, com somente 2 pontos conquistados, 7 atrás do líder Barbalha. Neste domingo (12), empatou em 1 a 1 com o Caucaia pela 3ª rodada da 1ª fase da elite estadual.