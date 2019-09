Zé Ricardo se despede do Fortaleza: "Não faltou empenho e comprometimento"

O técnico Zé Ricardo se despede nesta sexta-feira (27) do Fortaleza. Sua demissão foi anunciada pelo clube nesta manhã, após a derrota por 4 a 1 para o Athletico/PR, na Arena da Baixada. Em nota, o treinador desejou sucesso ao Tricolor cearense e parabenizou o empenho da comissão técnica e dos atletas no elenco. O nome mais especulado para assumir a função é Rogério Ceni, que saiu do Leão para o Cruzeiro no começo de agosto.

"Não faltou empenho e comprometimento, mas, no futebol, a pressão pelos resultados é muito grande e, infelizmente, o tempo foi curto para a realização do trabalho. Agradeço ao presidente Marcelo e toda a sua diretoria pela oportunidade e retidão comigo. Eles têm feito um grande trabalho na reconstrução do clube. Obrigado também à comissão técnica, aos jogadores e funcionários, muito dedicados, e aos torcedores que me apoiaram. Fico na torcida para que o clube alcance todos os seus objetivos", falou o treinador.

Foram 7 jogos no banco tricolor, com 4 derrotas (Internacional, Fluminense, Palmeiras e Athletico/PR), 2 empates (Santos e Bahia) e uma vitória (Goiás). Com 48 anos, Zé tem passagens por Flamengo, Vasco e Botafogo.

O próximo adversário do Fortaleza é o Botafogo, nesta segunda-feira (30), às 20h, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Brasileirão.