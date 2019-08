Zé Ricardo revela conversa com Ceni e promete poucas mudanças contra o Internacional

Um dia após desembarcar na capital cearense, Zé Ricardo foi apresentado oficialmente como novo técnico do Fortaleza. Em coletiva nesta quarta-feira (14), o comandante não fugiu das comparações com Rogério Ceni, que deixou a equipe para assumir o Cruzeiro, e afirmou que chegar ao Tricolor é uma grande responsabilidade na carreira.

"Qualquer profissional que viesse substituir um outro profissional que fez esse trabalho e deu títulos ao Fortaleza teria essa cobrança. É uma responsabilidade grande, mas quem trabalha em clube grande enfrenta isso. O presidente falou para mim que a gente olha para frente e tem muito para fazer. Acredito que, neste primeiro desafio fora do Rio de Janeiro, não há lugar melhor para escolher e trabalhar. Vou me dedicar ao máximo no campo e fora dele", afirmou ao relembrar as passagens como treinador no Botafogo, Flamengo e Vasco.

"Tenho certeza que tenho um grupo vibrante e que trabalha bastante, isso em uma conversa que tive com o Rogério Ceni. A nossa expectativa são as melhores possíveis para continuar esse trabalho", completou.

Zé Ricardo concedeu entrevista junto do presidente do clube, Marcelo Paz, e de diretores tricolores Foto: Caio Ricard / SVM

Comandado o primeiro treino nesta tarde, Zé Ricardo prometeu poucas mudanças no plantel que enfrenta o Internacional no sábado (17), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro. O treinador afirmou priorizar a manutenção do esquema adotado por Ceni devido ao pouco tempo de trabalho até a partida.

"Muito precoce falar em mudanças, não seria inteligente da minha parte fazer qualquer mudança radical. Temos bastante tempo, durante a próxima semana, e vamos buscar dar sequência. Conheço alguns jogadores do grupo e tenho certeza que tenho um grupo vibrante e que trabalha bastante. As expectativas são as melhores possíveis", ressaltou.

Estilo de jogo

Analisando a partida contra o CSA, Zé Ricardo chamou o time leonino de "organizado" e com "boa movimentação ofensiva". O esquema utilizado na vitória, 4-3-3, também foi mencionado como sendo o seu favorito, ressaltando o uso de um meia articulador no meio-campo como característica utilizada nas equipes.

Para o técnico, a equipe necessita de maior "equilíbrio" para obter os resultados, sem perder o "DNA" de protagonista nos duelos. Afirmando conhecer algumas peças do elenco, Zé Ricardo prometeu ter uma conversa com o centroavante Kieza, com quem trabalhou no Botafogo, para recuperar o potencial do atleta em campo.

Iniciando os trabalhos nesta quarta-feira (14), o treinador trouxe o auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Ricando Henriques para a formação da comissão técnica. Sobre reforços, admitiu buscar um zagueiro junto ao clube e pontuou o Fortaleza como uma equipe que tem potencial para dar saltos maiores na tabela.