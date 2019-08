Zé Ricardo elogia elenco em empate contra Santos: "Foram fantásticos"

Após empate histórico por 3 a 3 contra o Santos, na Vila Belmiro, Fortaleza chega aos 18 pontos, cai uma posição, mas volta para casa com sensação de vitória. Técnico Zé Ricardo, que fez a segunda partida como comandante do Leão, admitiu falhas durante o primeiro tempo, mas exaltou garra da equipe para buscar o empate.

"O primeiro tempo foi bastante desafiador. Entramos um pouco desligados contra uma equipe do Santos extremamente mobilizada. Eles entraram ligados e fizemos um jogo bem abaixo do que tínhamos planejado. O Santos fez três gols e poderia até ter feito mais. Tivemos coragem no segundo tempo, enaltecer a coragem dos atletas. Mudamos a postura, entendemos que poderíamos equilibrar o jogo e fomos felizes", declarou o comandante.

Zé Ricardo ainda relatou ter tido uma boa semana de treinamentos, mesmo com as baixas após a partida contra o Internacional - Bruno Melo desfalcou o time após ser expulso no último jogo e Roger Carvalho precisará de até 8 meses para se recuperar de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

"Fizemos uma semana muito boa. Os atletas estavam confiantes, mas realmente o primeiro gol com um minuto desestabilizou um pouco, o gol do Jorge também. E isso desestabiliza não só o atleta, mas todos nós. No final do primeiro tempo tememos pelo pior. No segundo tempo os atletas foram fantásticos. Essa vitória é muito mais mérito deles", disse o técnico.

Os próximos compromissos do Fortaleza são em casa, contra Goiás e Fluminense. Apesar de afirmar ter ganhado confiança após reação contra o Santos, o técnico mantém os pés no chão e não conta vantagem para a próxima partida.

"Certamente é um resultado que nos motiva, não vamos pensar em dois jogos, vamos pensar no jogo contra o Goiás. Temos que fazer uma boa semana, ter o equilíbrio e concentração para pontuar cheio. Fortaleza tem essa tarefa de fazer uma Série A forte e o resultado daqui nos dá confiança para seguir."

Fortaleza e Goiás entram em campo no próximo domingo (1º), às 16 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ambos os times brigam por posição intermediária na competição. O Fortaleza termina a rodada em 15º e tem três pontos a menos que o rival Goiás, que vem de vitória por 2 a 1 contra o Internacional e ocupa a 11ª posição.