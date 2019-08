Zé Ricardo é o favorito para assumir o Fortaleza após saída de Rogério Ceni

Após a saída de Rogério Ceni, o Fortaleza tenta um acerto com o técnico Zé Ricardo para a sequência da Série A do Brasileiro. A diretoria tricolor busca uma negociação rápida e já encaminhou proposta ao comandante, que acumula passagens por Botafogo, Flamengo e Vasco.

Uma reunião neste domingo (11) pode selar o acerto, mesmo que outros nomes apareçam como opção na lista leonina. Com 48 anos, Zé Ricardo está sem clube desde a demissão do Botafogo, em março deste ano. Anunciado em agosto pelo Fogão, conseguiu conduzir o time para longe da zona de rebaixamento em 2018, mas perdeu prestígio com com as eliminações precoces no Campeonato Carioca e Copa do Brasil - saiu com aproveitamento de 55,2% em 41 jogos.

O maior destaque do treinador foi no Flamengo. Assumindo o rubro-negro em 2016, terminou o Brasileirão na 3ª colocação. No ano seguinte, mesmo campeão carioca, acabou desligado do cargo pela queda do time na Libertadores.

Jogo contra o CSA

O Fortaleza informou que Marconne Montenegro, treinador do sub-20 tricolor, vai comandar a equipe principal diante do CSA, nesta segunda-feira (12), às 20 horas, no Rei Pelé. O auxiliar será Nelson Simões, que integra a comissão de Rogério Ceni e se desliga logo após a partida, fazendo a transição do cargo.

A equipe embarca para Maceió, em Alagoas, nesta tarde, direto do Aeroporto Pinto Martins. A partida é válida pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro.