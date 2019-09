Zé Ricardo defende atuação do Fortaleza contra o Fluminense: "não merecíamos a derrota"

O clima na Arena Castelão ficou pesado neste sábado (7), após a derrota do Fortaleza para o Fluminense por 1 a 0. A insatisfação da torcida sobrou até para o técnico Zé Ricardo, que acabou chamado de burro por parte da arquibancada. O comandante tricolor, que está apenas na 4ª partida à frente da equipe, declarou que a crítica faz parte e defendeu a atuação leonina.

"A gente está no futebol há muito tempo. Faz parte. Acho que não merecíamos a derrota. Mas o torcedor está no seu direito, fez uma linda festa. Esperamos contar com a presença deles aqui. É a primeira participação do Fortaleza na Série A depois de muito tempo. Eu posso garantir, é um grupo que trabalha muito, sempre no seu limite. Juntos, podemos fazer uma boa competição", afirmou.

Em campo, o Fortaleza finalizou 18 vezes, mas não conseguiu converter em gol. Até marcou aos 40 do 1º tempo, mas o árbitro de vídeo (VAR) anulou o tento de Wellington Paulista. Para Zé Ricardo, é preciso afinar melhor as jogadas no último terço do campo para a sequência da Série A do Brasileiro.

"É difícil a gente, de imediato, dar uma digerida no resultado. Tivemos oportunidades, principalmente, no 1º tempo. O Muriel teve uma noite muito feliz. Tentamos trocas que treinamos para dar volume de jogo, mas pecamos na finalização da jogada. Mas eu não tenho como deixar de enaltecer o nosso grupo. O Fluminense tem grandes jogadores no elenco", analisou.

Ocupando provisoriamente a 13ª posição, com 21 pontos, o Leão se prepara agora para enfrentar o Bahia, pela 18ª rodada. A partida ocorre domingo (15), às 16 horas, na Arena Fonte Nova.