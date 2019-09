Zé Ricardo conquista 1ª vitória com o Fortaleza e elogia torcida no Castelão: "Capítulo à parte"

Os mais de 34 mil torcedores presentes na Arena Castelão neste domingo (1) ficaram satisfeitos com a vitória por 2 a 0 do Fortaleza contra o Goiás. O jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão teve renda de mais de 320 mil, porém, o mais importante foi, novamente, a festa da torcida tricolor. O técnico Zé Ricardo comentou sobre a importância desse apoio durante os jogos e chamou o público para lotar o estádio contra o Fluminense, no sábado (7).

"Capítulo à parte falar da torcida. Pela primeira vez, não consegui ouvir o hino nacional. Torcida passou uma emoção grande, uma atmosfera diferente. A palavra é gratidão por eles estarem apoiando. Satisfação de conseguir a primeira vitória com meu comando e a torcida apoiando. Semana que vem, contamos com esse estádio cheio para nos apoiar, como fizeram hoje", disse o treinador tricolor em coletiva após o triunfo.

Com vitórias sobre Avaí, Chapecoense, CSA e agora o Goiás, o Tricolor de Aço garantiu vantagens contra adversários diretos nas zonas de rebaixamento. Apesar dos resultados, Zé Ricardo não considera o fato como um padrão que se repete somente com times mais abaixo na tabela de classificação.

"Acho que é um coincidência. Merecemos hoje a vitória. Tivemos consistência entre os setores. A tendência é que isso seja mais constante. Oscilamos um pouco no segundo tempo. Mas depois do segundo gol, tivemos tranquilidade e o resultado veio", conta o comandante do Fortaleza, que subiu para a 12ª posição na tabela, com 21 pontos.

Autor do gol que abriu o placar, o colombiano Quintero foi muito elogiado pelo treinador, que admitiu surpresa quando chegou ao clube e viu que um estrangeiro possuía a faixa de capitão.

"Me surpreendi. Quando cheguei, quis saber porque a faixa de capitão pra um jogador estrangeiro. Uma grande responsabilidade, mas demonstrou enquanto estive aqui o motivo. Tem uma voz de comando, consegue aglutinar o time no vestiário", relatou Zé.

Quintero foi titular em todos os jogos do Fortaleza no Brasileiro Foto: Kid Junior

Questionado se o time precisa de maisa reforços para o resto da competição, o treinador afirmou que a diretoria está buscando nomes no mercado, mas que o clube deve se atentar ao que já possui no elenco antes de contratar alguém.

"A conversa é pra sempre ficar atento às possibilidades, como foi com o Jackson. Uma carência já detectada é um meio-campista. Já conseguimos ver que alguns jogadores podem cumprir a função, como Vázquez, Osvaldo, Edinho e Romarinho jogando por dentro. São características diferentes e devemos ficar atentos para potencializarmos as qualidades dos nossos atletas", disse Zé Ricardo.

O próximo oponente do Leão do Pici será contra o Fluminense, também no Castelão, no sábado (7). Embora o time carioca esteja no Z-4,, em 18º com 12 pontos, Zé Ricardo projeta um confronto difícil frente à uma equipe muito ofensiva.

"O Fluminense vem dando uma contribuição grande ao futebol brasileiro pela maneira leve que joga. Certamente, vai ser um jogo muito energizado. Precisaremos estar na nossa plenitude", falou o treinador.