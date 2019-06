Zagueiro que atua na Europa é oferecido ao Fortaleza; Ceni avalia possível reforço

O zagueiro Diego Galo, que defende o clube português Desportivo das Aves, foi oferecido ao Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria tricolor analisou o jogador e aguarda o aval do técnico Rogério Ceni para seguir a negociação. Com 35 anos, o atleta encerra o vínculo com o time europeu em junho.

Na última temporada, Galo disputou 28 jogos e marcou dois gols. Em 2017, foi um dos destaques da campanha campeã do Desportivo na Taça de Portugal. Pelo futebol europeu, construiu a carreira no país lusitano e passou por Tondela, Oliveirense, Arouca, União da Madeira e Moreirense, onde conquistou também a Copa da Liga.

A idade avançada do jogador é um reflexo do início no futebol. Natural de Diadema, em São Paulo, o atleta começou a jogar aos 20 anos sem ter passado pelas categorias de base. Após atuações por Atibaia/SP, Flamengo/SP, Misto e Osvaldo Cruz, o zagueiro abandonou o esporte e se tornou motoboy. O retorno aos gramado ocorreu graças a um amigo, que o convenceu a viajar para Portugal e tentar a sorte em equipes de menor porte.

Reforços

A busca por um zagueiro não é novidade no Fortaleza. Em entrevista coletiva, o presidente Marcelo Paz revelou que o clube fez proposta por um defensor, mas não há nada acertado.

Além de ser um pedido do técnico Rogério Ceni, que também deseja a contratação de um meia e atacantes, a chegada de um zagueiro supre a saída de Patrick, que está deixando a equipe para defender o Guarani/SP. No elenco principal, a equipe conta com Roger Carvalho, Quintero, Nathan e Diguinho para a posição. Os volantes Derley e Felipe também exerceram a função de forma improvisada.