Zagueiro Patrick pode trocar Fortaleza pelo Guarani/SP

O zagueiro Patrick, que está sendo pouco utilizado pelo técnico Rogério Ceni no Fortaleza, entrou no radar do Guarani/SP, que pode contratar o jogador nessa semana. O jogador chegou ao Tricolor do Pici no início do ano, vindo como destaque do Oeste no Campeonato Paulista de 2019, jogou pouco, apenas sete partidas, quatro pelo Campeonato Cearense e três pela Copa do Nordeste, depois sumiu das escalações, não tendo estreado ainda na Série A do Brasileiro.

Patrick, de 25 anos, se destacou na Ferroviária, tendo também passagens por Boa Esporte/MG e Kashiwa Reysol, do Japão. Retornou ao Brasil para jogar no Oeste/SP e de lá veio para o Fortaleza. Fez partidas em que teve bom desempenho no início da temporada, mas perdeu espaço para Nathan Ribeiro nas escolhas do técnico Rogério Ceni.

O executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, disse à reportagem do Diário do Nordeste, desconhecer uma possível ida do zagueiro para o Guarani/SP. O presidente leonino, Marcelo Paz, não havia respondido às mensagens até à noite desta quinta-feira (20) para tratar do assunto.

Elogios de Ceni

Na mais recente entrevista, após a vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, o técnico Rogério Ceni menciou o zagueiro de forma positiva. "O Patrick foi bem no começo do ano no Campeonato Cearense, principalmente em jogos que exploram muito a bola aérea, porque ele tem um bom tempo de bola, mas precisa aprimorar mais a saída", analisou.

O comandante, no entanto, não revelou que alguns jogadores do elenco podem deixar a equipe para liberar a folha salarial. Sairiam, nesse caso, os atletas menos utilizados pelo treinador tricolor.