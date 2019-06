Zagueiro Pablo visita Ceará e deseja voltar ao clube no futuro

Com passagem pela base do Ceará e carreira consolidada no futebol europeu, o zagueiro Pablo, do Bordeaux (FRA), visitou o clube e ganhou uma camisa da diretoria. O zagueiro, que também defendeu a seleção brasileira, manifestou, na quarta-feira (26), o desejo de voltar a defender o clube cearense.

- A gente vai vestir de novo essa camisa, se Deus quiser. Essa visita significa muito, você relembra tudo que viveu, o clube que abriu as portas para mim, é uma emoção muito grande. O clube hoje está muito bem, tem praticamente nove anos da ultima vez que estive aqui e está muito bem, me deixa muito feliz - afirmou o jogador ao Globo Esporte.

O zagueiro ficou no Vovô por três anos, de 2009 a 2011. Ao todo, foram 10 partidas e um gol marcado. O zagueiro foi campeão brasileiro de 2017 pelo Corinthians e faz a segunda passagem pelo Bordeaux. Em 2018, o jogador convocado por Tite para a seleção brasileira.