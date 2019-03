Zagueiro Nathan é apresentado no Fortaleza: "Todos sabem da grandeza do clube"

O zagueiro Nathan foi apresentado pelo Fortaleza ontem. Aos 28 anos, chegou por empréstimo até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta destacou como principal motivo para acertar com o Tricolor a conversa que teve com Rogério Ceni, técnico do Tricolor. "Todos sabem a pessoa que é o Rogério, o homem vitorioso que ele é. Esse foi um dos grandes motivos da minha vinda para cá", afirmou.

Nathan construiu boa parte da carreira profissional no Qatar, onde jogou pelo time do Al-Rayyan. Em 2018, ele foi transferido para o Fluminense. No clube carioca, jogou apenas cinco partidas e foi emprestado ao Kashiwa Reysol, do Japão. Em 2019, o atleta voltou ao clube carioca. "O Fortaleza, desde pequeno, eu ouvia falar. Todos sabem da grandeza que é o Fortaleza. Para mim, um novo desafio. Estou muito feliz", comentou.

Nathan vai disputar a vaga com os outros três defensores do clube: Patrick, Roger Carvalho, Juan Quintero. Além disso, Derley, que é volante, também pode jogar improvisado na defesa. "Acredito que, nessa temporada, tanto eu quanto o Fortaleza vamos surpreender a todos", afirmou.

O grande desafio do Fortaleza é o Clássico-Rei contra o Ceará, no próximo domingo, às 16 horas, pela sexta rodada do estadual.