Zagueiro Luiz Otávio se recupera bem e deve atuar contra o Flamengo

Principal zagueiro do elenco do Ceará, Luiz Otávio deve estar à disposição do técnico Enderson Moreira para a partida contra o Flamengo. Substituído na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no último domingo (18), após entorse no tornozelo direito, o defensor alvinegro tem se recuperado de forma rápida e a expectativa do clube é que ele seja titular na partida do próximo domingo (25).

O Departamento Médico do Alvinegro está otimista, mas mantém cautela sobre a possibilidade do defensor ir a campo no domingo.

"Não houve lesão óssea. Eu estava vendo o jogo e tive suspeita que houvesse quebrado, tamanha intensidade do trauma. Mas foi só uma entorse mesmo, que ele tem respondido bem. O atleta está evoluindo surpreendentemente bem, em menos de uma semana. É difícil dizer se ele vai estar pronto pro jogo, mas ele tem reagido muito positivamente. A gente está otimista", disse o médico Gustavo Pires.

Apesar da boa recuperação, Luiz Otávio tem sido poupado dos treinamentos nesta semana. "Ontem (terça-feira), numa ativação que fizemos, eçe ainda sentiu um pouco de incômodo. Então, em comum acordo com a comissão técnica, deixamos ele mais um dia em tratamento intensivo", disse o integrante do DM alvinegro.

A previsão é que o camisa 13 do Vovô volte a treinar antes de sexta-feira (23) para que realize ao menos um ou dois treinamentos antes da partida contra o Rubro-Negro.

JUNINHO QUIXADÁ

Quem esteve fora dos últimos jogos foi o meia Juninho Quixadá. O atleta sentiu um desconforto muscular e não foi sequer relacionado nas partidas mais recentes, mas deve ser opção em breve.

"Juninho teve uma sequência muito grande parado, pelo problema relacionado ao púbis. E agora, que começa a intensificar a carga (de treinos), é possível que apareça pontos de dor em outros locais. Ele teve uma tendinite na coxa esquerda, e a gente resolveu dar uma segurada. Mas está voltando aí já, à disposição", disse Gustavo Pires.