Zagueiro Jackson não treina e pode desfalcar o Fortaleza contra o CSA

Após a vitória no Clássico-Rei, o Fortaleza se reapresentou nesta quarta-feira (13) já visando o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrentará o CSA, em partida que poderá praticamente garantir a permanência do time na Série A. Porém, o técnico Rogério Ceni, que já tem dois desfalques certos, poderá ter outra ausência na equipe.

O zagueiro Jackson não treinou com o restante do elenco e segue no Departamento Médico. Ele teve uma lesão de grau 1 no músculo adutor da coxa direita e dificilmente estará apto para atuar contra a equipe alagoana.

Com isso, Paulão é quem deve ganhar vaga no time titular para formar dupla com Juan Quintero.

Apesar das ausências, o meia Marlon volta de suspensão e será opção para o técnico Rogério Ceni na 33ª rodada

Fortaleza e CSA se enfrentam às 19 horas do próximo domingo (18), no Castelão. Com 39 pontos e ocupando a 13ª colocação na tabela de classificação, o Leão do Pici briga por vaga na Copa Sul-Americana, enquanto o CSA, atualmente com 29 pontos e na 18ª posição, luta para sair da zona de rebaixamento.