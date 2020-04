Zagueiro de time da segunda divisão gaúcha morre aos 22 anos

O Guarany de Bagé, clube que participa da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, comunicou nesta segunda-feira (13) o falecimento do zagueiro Tiago Cortes. De acordo com o clube, o atleta sofreu um mal súbito quando realizava trabalho de fisioterapia.

O defensor tinha 22 anos e estava em Florianópolis, onde possuía residência e para onde foi após a paralisação do torneio, em 11 de março, em função da pandemia do novo coronavírus.

"Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes. O atleta estava compondo o elenco atual do clube. Sua partida nos deixa consternados. Desejamos muita força para a família de Tiago. Só temos a agradecer e lembrar com carinho o empenho de Tiago e a ótima relação construída nos meses de convivência no Estrela d'Alva", anunciou o clube.

O zagueiro chegou ao time de Bagé, no início de 2020, após defender o Linense no segundo semestre de 2019 e o também gaúcho Esportivo na primeira metade da temporada.