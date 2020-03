Yuri César foi relacionado e deve estrear pelo Leão hoje

O Fortaleza enfrenta hoje o Pacajus, às 20 horas pelo Campeonato Cearense em jogo válido pela 2ª Fase. E como o técnico Rogério Ceni deve escalar um time bastante modificado em relação aos últimos jogos, será a chance para outros jogadores mostrarem serviço e outros até estrearem como o atacante Yuri César, vindo do Flamengo, que está relacionado para o jogo e iniciará o duelo no banco de reservas.

Ele, que foi recém-contratado pelo Tricolor, foi apresentado ontem. O departamento de Futebol do Leão do Pici agiu rápido e já regularizou o jovem, de 19 anos, que está apto para estrear e pode ser a grande novidade no jogo de hoje. O meia-atacante chega para ajudar a suprir uma carência do elenco leonino: a de atacantes de velocidade que jogam pelos lados do campo.

"Minha característica é ser rápido, tenho um ótimo um contra um. Como vocês falaram, o moleque é liso. Então, procuro ir pra cima e sou um ótimo finalizador. Podem esperar isso de mim", disse Yuri em sua apresentação, sem modéstia, e admitindo que tem Osvaldo como uma das principais referências.

"Ele já atuou em grandes clubes, é um cara muito habilidoso, que tem um estilo de jogo parecido com o meu", revelou.