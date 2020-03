Yuri César comemora gol na estreia pelo Fortaleza e afirma: "Joguei muito bem"

Yuri César estreou com brilho pelo Fortaleza nesta quarta-feira (11). O atacante entrou no intervalo da partida com o Pacajus e, com menos de um minuto, marcou o 2º gol do Leão na partida, válida pelo Campeonato Cearense. Com 19 anos, o atleta mostrou personalidade em campo e se mostrou contente com o desempenho.

"Joguei muito bem, deu para perceber a velocidade. Fui muito feliz em ter feito a estreia no Fortaleza com gol", analisou.

O atleta pertence ao Flamengo e tem multa rescisória de € 50 milhões (cerca de R$ 268 mi na cotação atual) - o contrato com o Fortaleza é até dezembro. Em campo, o jovem reforço atuou tanto pelo lado esquerdo como direito.

"Sou um jogador muito rápido, gosto disso. Vou dar o meu máximo porque é que o torcedor do Fortaleza espera", pontuou.

O resultado deixa o time de Rogério Ceni na liderança da competição, com 12 pontos. O Leão volta a campo no sábado (14) contra o Náutico, pela Copa do Nordeste. A bola rola às 18 horas, nos Aflitos, em Pernambuco. Já no Estadual, a equipe encara o Guarany na quarta (18), às 21h30, no Junco, em Sobral.