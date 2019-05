Wilton Bezerra: Reabilitação em dose dupla

Já estava passando da hora e a agonia das maiores torcidas aumentava a angústia pela falta de pontuação.

Antes que saíssemos clamando pela paz com as vitórias, Fortaleza e Ceará venceram, jogando bem, contra Chapecoense e Grêmio.

O Fortaleza foi competente para virar o jogo em Chapecó com um show particular do atacante Marcinho.

Depois de igualdade das ações na primeira fase, o tricolor domou o adversário e liquidou a fatura com dois gols.

Com dois de Marcinho e um de Osvaldo, o Leão derrotou a Chape, na Arena Condá. Foto: Tarla Wolski / Futura Press / Estadão Conteúdo

No Castelão, o Ceará surpreendeu a tudo e a todos, partindo para cima do Grêmio, com uma fome de bola impressionante.

Encurralou o time gaúcho no seu campo por exatos 25 minutos de pressão e, nesse período, marcou os dois gols que lhe deram a vitória.

Dedicou o segundo tempo a sustentar a vantagem diante de um Grêmio rápido e habilidoso.

Nas duas partidas, destacaríamos o compromisso dos jogadores para uma jornada coletiva, embora os destaques individuais de Marcinho, pelo Fortaleza. e Fabinho, pelo Ceará, aflorassem.

O mais positivo de tudo: Ceará e Fortaleza vinham jogando bem, embora castigados pelos resultados.

Continuaram jogando bem e venceram.

É preciso sepultar essa falácia de que o importante é vencer, mesmo jogando mal.

Afastem do futebol esse mal.