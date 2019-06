Wilton Bezerra: não há motivos para indignação com Marcelo Vilar

O torcedor parece emular com os dirigentes, quando o assunto é treinador. Digo a propósito de tamanha indignação pela decisão do técnico Marcelo Vilar em pedir as contas do Ferroviário.

Para onde vai,ou não, interessa somente a ele, um andarilho pelos caminhos do futebol brasileiro.

Quando o cartola dispensa o treinador, muitas vezes, de maneira injusta e desrespeitosa, não se observa espanto nenhum.

Sobram comparações com atitudes de outros treinadores, que seguiram igual itinerário, por chamarem a atenção pelos bons trabalhos que realizam.

Com Marcelo Vilar, não está sendo diferente, por suas conquistas à frente Ferroviário nos últimos tempos.

Queriam que ele esperasse pelos piores momentos para conseguir um time que lhe pague melhor?

Ao lado da bola que rola, vida que segue.