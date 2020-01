Willian Popp acerta saída do Ceará e segue para o futebol tailandês

Willian Popp não fica no Ceará para a temporada atual. O atacante que chegou do Figueirense-SC durante a Série A do Brasileirão fez apenas uma partida pelo Vovô em 2019 está saindo para um clube da Tailândia.

Com pouco espaço na equipe alvinegra no ano passado, Popp está seguindo um novo rumo em 2020. Com apenas 59 minutos em campo com a camisa alvinegra na vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, na Arena Castelão, o atacante está fechado com um clube do continente asiático.

O clube alvinegro investiu R$ 100 mil para tirar o atleta do Figueirense, time que chegou no início do ano passado. Seu vínculo com o Vovô era até o fim de 2020.