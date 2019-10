Willian Oliveira lamenta nova derrota do Ceará: "vontade acaba nos atrapalhando"

Contra o Goiás, o Ceará finalizou 23 vezes, colocou duas bolas na trave, mas saiu derrotado neste domingo (6) para o Goiás. Sem vencer há nove partidas, o volante Willian Oliveira ressaltou que a atuação alvinegra foi boa e que o time desperdiça oportunidades por excesso de vontade.

"É complicado de falar pela partida que não só eu fiz, mas toda a equipe. Fizemos uma excelente partida, mas infelizmente, o resultado não ocorreu e perdemos. Precisamos caprichar mais ali na frente. A gente acaba ficando nervoso. Eu mesmo, tive duas bolas que chutei, mas poderia tocar para o companheiro e fazer o gol. A vontade acaba nos atrapalhando", explicou.

Após o fim da partida, parte da torcida do Ceará realizou um protesto no estacionamento do estádio cobrando a diretoria. Willian Oliveira ponderou que o elenco está motivado e focado em encerrar o jejum de resultados positivos.

"É até complicado falar sobre isso porque o torcedor não vem aqui para ver o time perder, mas para ganhar. O que posso passar para eles é o 2º tempo, um time guerreiro, que criou. Pode faltar técnica, mas a única coisa que não pode faltar é a vontade de vencer", declarou.

A delegação alvinegra se reapresenta nesta segunda (7), quando embarca para o Rio Grande do Sul. O próximo compromisso é diante do Grêmio, quarta, às 21 horas, no estádio Centenário.