William Oliveira treina normalmente e é opção para o Clássico-Rei

O Ceará tem um "reforço" inesperado para o Clássico-Rei neste sábado (3), às 19h, no Castelão. O volante William Oliveira voltou a treinar normalmente com o elenco alvinegro e vira alternativa para Enderson Moreira no meio campo formado por Fabinho e Ricardinho. O atleta havia fraturado o nariz na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, dia 20, quando foi substituído por Pedro Ken aos 34 minutos do segundo tempo, e era esperado que passasse 15 dias sem jogar.

O volante vinha de uma sequência de dois jogos na titularidade do Vovô após a pausa para a Copa América. Contra o Fortaleza, deve ser reserva de Fabinho e Ricardinho, peças-chave no meio alvinegro.