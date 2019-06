William Oliveira já treina com restante do grupo do Ceará

O técnico Enderson Moreira em breve terá o reforço do volante William Oliveira. Desde o dia da lesão do volante, se passaram pouco mais de dois meses. Operado no início do último mês de maio, o volante, que tinha previsão de 90 dias para retorno, já voltou antecipadamente aos treinos, em Porangabuçu, com o restante do elenco e já está totalmente liberado para atividades em campo com mais de um mês antes do previsto.

William Oliveira chegou ao Ceará no início desta temporada Até agora, o volante entrou em campo em cinco oportunidades, marcando um gol. Fisioterapeuta do clube e agente ativo na recuperação do atleta, João Paulo Frota falou sobre a reabilitação do volante. “A operação dele tinha o objetivo de estabilizar o ombro e impedir que tivesse luxações. Pelo esforço do atleta e por termos visto que o corpo dele estava reagindo bem, conseguimos reduzir o prazo da volta", explicou.

Já integrado às atividades com bola desde o início desta intertemporada, William deve estar à disposição do treinador Enderson Moreira na volta do Campeonato Brasileiro, diante do Fluminense, dia 15/07, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 10ª rodada.