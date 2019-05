Wescley sofre nova lesão muscular e desfalca Ceará

O meia Wescley sofreu nova lesão muscular nesta quinta-feira (30) e desfalca o Ceará por tempo indeterminado. Comprado por R$ 4,4 mi pelo clube alvinegro em negociação com o Vissel Kobe, do Japão - maior contratação da história do futebol cearense - o jogador sofreu uma contusão de grau dois na coxa direita durante treinamento com bola em Porangabuçu.

O jogador havia retornado aos treinos há duas semanas e ainda estava em fase de transição por conta de uma lesão no mesmo membro que o tirou dos gramados por dois meses. Nesta temporada, Wescley disputou apenas nove dos 31 jogos da equipe.

A última partida foi na derrota para o Náutico realizada na Arena Castelão, dia 6 de abril, que culminou com a eliminação da Vovô na Copa do Nordeste. Na ocasião, o meia começou como titular e sentiu um desconforto muscular, precisando ser substituído aos 39 minutos do primeiro tempo.

A próxima partida do Ceará válido pela sétima rodada da Série A do Brasileiro, contra o Santos, no próximo domingo (2), às 16h, na Arena Castelão. A data marca o aniversário do clube, que completará 105 anos de fundação.

Histórico de lesões

Escolhido como autor do gol mais bonito do Brasileirão de 2018, Wescley também foi alvo de lesões consecutivas na temporada passada. Titular sob o comando de Lisca na época, o meia ficou no Departamento Médico do Ceará por quatro meses após uma lesão no tendão do joelho esquerdo diante do Cruzeiro, pela 9ª rodada do Brasileirão.

O retorno aconteceu apenas na 37ª rodada, com participação decisiva no empate com o Athletico/PR, quando marcou um dos gols alvinegros. O meia encerrou aquele ano com três gols em 33 jogos.