Wescley reclama de pênalti não marcado contra Inter, mas diz: "não foi só por isso que perdemos"

Já na capital cearense para reapresentação do elenco, Wescley comentou, nesta segunda-feira (29), durante entrevista coletiva realizada na sede do clube que, apesar do pênalti não marcado contra o Internacional/RS, no último sábado (26), os erros cometidos pelo setor ofensivo do Ceará foram os principais motivos para que o Vovô deixasse o gramado após o apito final com o revés no placar por 1 a 0. A partida foi válida pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro, no estádio Beira-Rio.

"Não sou de dar desculpas e não foi só por isso que perdemos. Tivemos grandes chances com a bola nos pés, mas não fomos felizes na hora da decisão", comentou o meia do Alvinegro de Porangabuçu.

O atleta, que vinha voltando de lesão, fez sua estreia pelo Vovô na Série A deste ano contra os gaúchos. E, foi com o camisa 27, que iniciou o lance polêmico. Com um chute de fora da área de Wescley, a bola bateu no braço de Sarrafiore, dentro da área. A situação não foi revisada pelo árbitro de vídeo. Ninguém do Ceará reclamou na hora da jogada.

"Eu não vi o lance, foi muito rápido. Se tem o VAR e foi repetido o lance, eles poderiam ter feito o que era o certo e marcado o pênalti", declarou.

Com o Clássico-Rei se aproximando, Wescley já pensa no jogo do próximo sábado (3), quando Ceará e Fortaleza se enfrentam na Arena Castelão.

"O foco agora é o Clássico contra o Fortaleza", disse o meia. E emendou: "Não dianta querer esconder, dizer que é um jogo normal. A gente sabe que o time que ganha o clássico fica com moral. Mas não se ganha falando nem dando declaração polêmica. Se ganha em campo, jogando. E é como a gente vai lutar muito para conseguir (a vitória)", finalizou.

Ceará e Fortaleza se enfrentam no sábado (3), às 19h, na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro Clássico-Rei na elite do futebol brasileiro na era dos pontos corridos.