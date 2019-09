Wescley lamenta gol perdido e projeta returno melhor do Ceará

O meia atacante Wescley vem sendo mais utilizado pelo técnico Enderson Moreira na reta final do 1º turno da Série A, mas ainda não teve a sequência que espera no Ceará. Contra o Botafogo, no último sábado, ele entrou mais uma vez no 2º tempo e teve em seus pés uma grande chance de decidir a partida, mas errou a finalização.

Ele lamentou o gol perdido e não justificou pela falta de sequência de jogos. No empate sem gols no Castelão, aos 38 minutos do 2º tempo, Wescley tabelou com Thiago Galhardo, e dentro da área, tentou tirar do goleiro Gatito, mas finalizou nas mãos do goleiro.

"Eu já fiz alguns gols daquela forma, acredito que tomei a decisão certa, mas toquei errado na bola. O ritmo de jogo não influenciou no lance, assumo a responsabilidade do lance, que poderia ser o decisivo. É um gol que eu não poderia perder, mas enfim, são coisas do futebol".

Em seguida, Wescley garantiu que o Ceará poderia ter feito um 1º turno melhor, mas já pensa na estreia do returno, contra o CSA, no domingo, às 16 horas, no estádio Rei Pelé.

"Poderiamos estar com uma pontuação maior, ter ganho alguns jogos que perdemos ou empatamos, pois jogamos bem. Mas como não temos como voltar trás, agora é buscar fazer um bom 2º turno. O jogo será muito difícil, o CSA é um adversário complicado. Cada jogo é um jogo, cada plano de jogo é diferente, e o resultado vai muito mais do nosso trabalho do que o adversário. Temos que encarar todo jogo com a mesma seriedade".

No 1º turno, o Ceará foi o 13º colocado com 22 pontos, enquanto seu próximo adversário, o CSA, foi o 18º com 16.