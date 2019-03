Wescley espera chance como titular no Ceará

O meia-atacante Wescley vem entrando gradativamente em campo pelo Ceará, buscando ainda a melhor forma física para enfim, jogar uma partida inteira pelo clube, e consequentemente, voltar ao time titular. Segundo ele, não ter feito pré-temporada nem em seu clube no Japão, o Visel Kobe, e no Ceará, contribuiu para não estar no nível fisíco dos companheiros. Em seu retorno ao clube, o meia carioca jogou apenas 60 minutos, distribuídos em 4 jogos.

"Infelizmente eu não consegui fazer a pré-temporada. Claro que eu gostaria, mas não fiz no Japão, e aqui não deu tempo real para fazer todos os trabalhos que o elenco fez. Mas existe um departamento físico que sabe o momento de me liberar os 90 minutos".

Com o técnico Lisca poupando os titulares contra o Ferroviário na quarta-feira, no PV, às 21h30, Wescley pode ter uma chance de iniciar a partida.

"Todo jogador quer jogar, quer ser titular, mas temos que respeitar a decisão do treinador. No momento que ele achar que for conveniente me dará oportunidade. Eu até tenho tendo, pois estou entrando nos jogos, mas sou fominha, quero sempre estar jogando. Botou a chuteira, vestiu o uniforme, tem que jogar pra valer. Meu estilo é de muita velocidade, por isso preciso de um melhor condicionamento para exercer minha função".