Wescley destaca caráter decisivo do jogo contra o Corinthians: "queremos começar bem"

Ceará e Corinthians se enfrentam na Arena Castelão, nesta quarta-feira (13), pela terceira fase da Copa do Brasil. Apesar do histórico favorável ao clube paulista - nove vitórias em 19 jogos -, o Vovô levou vantagem na última temporada, quando venceu dentro de casa e conseguiu um empate em Itaquera. Um dos personagens do confronto, o meia Wescley destacou que a equipe alvinegra vai manter a concentração independente do estádio.

"A gente sabe que é uma partida de 180 minutos, mas o primeiro passo será dentro da nossa casa. Não estamos preocupados em decidir aqui ou fora. Queremos começar bem essa de decisão", comentou.

Na partida disputada em São Paulo, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o jogador foi responsável pelo empate do Ceará, ganhando o prêmio de gol mais bonito da competição nacional. Sem estar 100% fisicamente, o atleta vai começar no banco de reservas, mas espera repetir o feito de 2018 mais uma vez.

"Se eu tiver a oportunidade de entrar em campo, vou buscar dar o meu melhor. Espero repetir o feito do ano passado e ajudar minha equipe da melhor forma. Aquele gol marcou bastante minha carreira", finalizou.

O jogo de volta acontece no Itaquerão, em São Paulo. A partida está marcada para o dia 3 de abril, às 21h30. A equipe que avançar de fase fatura R$ 1,9 milhão em premiações.