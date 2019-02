Na preparação para Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está de olho em novos reforços. O nome do novo alvo do time é o atacante Wellington Paulista, da Chapecoense. A informação foi confirmada pelo GloboEsporte.com.

Wellington Paulista chegou ao time de Santa Catarina em 2017, emprestado pelo Fluminense, e um dos grandes nomes do time após a tragédia aérea na Colômbia. O atleta de 35 anos tem contrato com o clube até o final deste ano.

Em 2018, o jogador passou a atuar com o sub-23. Com a chegada de Claudinei Oliveira, o atleta retornou ao time titular. Foram 45 partidas e 12 gols.

Nesta temporada, Wellington entrou em campo em sete oportunidades e balançou as redes duas vezes. Agora ele se recupera de uma lesão de grau dois no glúteo mínimo e sartório.