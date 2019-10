Wellington Paulista pode passar Rinaldo como maior artilheiro do Leão no atual formato do Brasileiro

Capitão e centroavante do Fortaleza na Série A do Brasileirão, Wellington Paulista está próximo de atingir a marca de um grande ídolo tricolor: Rinaldo. O ídolo tricolor marcou 11 gols com a camisa do Leão em 2006, 1º ano em que o Brasileirão foi disputado entre apenas 20 clubes no formato de pontos corridos.

Na Série A, Wellington tem 10 gols com a camisa tricolor. O atacante de 35 anos contabiliza 91 gols na elite nacional pelo Fortaleza e outros clubes.

No Tricolor do Pici, depois de Rinaldo e de Wellington Paulista, aparecem Finazzi, com 8 tentos e por Fumagalli, com 7.

O próximo adversário do Leão do Pici é o Cruzeiro, neste sábado (26), às 21h, no Mineirão. A Raposa é oponente direto do Tricolor cearense, com somente 3 pontos distanciando os dois na tabela de classificação. Também será o reencontro de Rogério Ceni com seu ex-time.