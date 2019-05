Wellington Paulista pede para torcedor do Fortaleza esquecer goleada e cobra atenção

A estreia do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro após 13 anos não foi como o torcedor tricolor esperava. A equipe foi superada pelo Palmeiras por 4 a 0 neste domingo (28), no Allianz Arena, e ocupa a vice-lanterna com o fechamento da 1ª rodada. Capitão no revés, o atacante Wellington Paulista diminiu o peso do resultado e pediu foco na próxima quarta-feira (1º), contra o Athletico/PR.

"Espero que o torcedor esqueça o mais rápido possível, assim como estamos digerindo essa derrota, e consigam nos apoiar no próximo jogo para darmos a vitória a eles, que é muito merecido", comentou.

O Leão entra em campo às 21h30, na Arena Castelão, diante do Furacão - time que venceu o Vasco por 4 a 1 na abertura da competição. Wellington Paulista destacou que os jogos em casa são importantes para o clube pontuar no Brasileirão.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O mais importante, principalmente nesses primeiros jogos em casa, é não perder ponto e buscar 'beliscar' algo fora. Foi um jogo atípico (contra o Palmeiras), a gente não jogou o que vinha jogando, não marcou o que vinha marcando, então é esquecer o que passou e procurar vencer o próximo jogo já para conseguir pontuar", finalizou.

Derrota com elogios

Atual campeão brasileiro, Felipão afirmou que o Fortaleza tem boa organização sob o comando de Ceni Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Mesmo vencendo com placar elástico, o técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, aprovou o desempenho do Fortaleza no confronto. "À medida em que jogar em casa, o Fortaleza dificilmente será batido e vai tirar pontos de muita gente. O Ceni tem um posicionamento muito bom. O resultado foi elástico, mas não diz totalmente que fizemos um grande jogo nem que o Fortaleza foi ruim”, analisou.

Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, o Verdão teve duas semanas para treinar até a última quinta-feira (25), quando venceu o Melgar por 4 a 0 na Libertadores, jogando no Peru. Felipão usou o time principal contra o Leão, mudando apenas Ricardo Goulart, que se lesionou no início do confronto e deu lugar para Zé Rafael.