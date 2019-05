Wellington Paulista elogia torcida do Fortaleza após vitória: "emociona de verdade"

Decisivo em vitória do Fortaleza sobre o Botafogo/PB em primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, Wellington Paulista elogiou a torcida do tricolor que incentivou o time no triunfo sobre os paraibanos fazendo uma bela festa na arquibancada.

"Já joguei em vários times grandes, mas nunca vi uma torcida fazer o que a do Fortaleza faz. Emociona de verdade", afirmou o camisa 99 leonino.

Pressionado pela falta de gols, o atacante marcou seu primeiro tento na competição, na noite desta quinta (23). Gol importante, que deixa o Tricolor do Pici com a vantagem para o jogo de volta. Agora, o Leão precisa apenas de um empate, com ou sem gols, para levantar a taça de campeão do Nordeste.

"Vocês não fazem ideia do tanto que eu espero por uma bola dessas", disse. "Tomei bronca do Rogério (Ceni) no intervalo porque não estava muito dentro da área. A gente trabalha para que Edinho e Marcinho façam os cruzamentos e eu esteja dentro da área".

"A gente queria ter uma vantagem. No próximo jogo eles terão que sair. Agora é nosso chance de chegar lá, fazer um grande jogo e, na hora certa, vencer o jogo", finalizou.

Fortaleza e Botafogo/PB voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (29), às 20h. O confronto acontece no estádio Almeidão, em João Pessoa, pelo jogo de volta da final do Nordestão.