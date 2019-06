Wellington Paulista e Roger Carvalho voltam a treinar na próxima semana

As mais recentes rodadas da Série A do Brasileiro castigaram três jogadores do Fortaleza com mais intensidade: os atacantes Edinho e Wellington Paulista e o zagueiro Roger Carvalho. Dos três, apenas Edinho levará mais tempo para retornar aos jogos oficiais.

Wellington Paulista e Roger Carvalho já estarão treinando junto com os demais jogadores do elenco, no próximo dia 25, no período da tarde, enquanto Edinho continuará o seu tratamento na faixa de duas semanas.

A situção dos jogadores lesionados do clube foi assunto de entrevista, na tarde desta quarta (19), no Pici, quando o diretor do departamento médico do clube, Cláudio Maurício, o médico Rafael Veras e o coordenador do departamento de fisioterapia, Albino Luciano, fizeram um balanço dos machucados.

"Nós estamos no departamento médico com os jogadores Edinho, Roger e Wellington Paulista. O Edinho apresentou uma lesão nos adutores da coxa esquerda e vai fazer quatro semanas agora no domingo. Ele vai ser submetido a um novo exame nessa sexta-feira (21). A média de tratamento dessa lesão é de seis semanas. Ele está evoluindo bem, sem dor e fazendo trabalhos de fisioterapia, mas a previsão de liberação dele para trabalhos físicos é de seis semanas", explicou o médico Rafael Veras.

Já o zagueiro Roger Carvalho sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e completará duas semanas de tratamento no sábado (22). A previsão de liberação é entre 15 a 20 dias. O zagueiro já evoluiu muito da sua condição clínica inicial e deve ser liberado para voltar a treinar com o grupo no dia 25.

Já o atacante Wellington Paulista sentiu fortes dores na panturrilha no jogo da decisão da Copa do Nordeste, no dia 25 de maio em João Pessoa, contra o Botafogo/PB. Viajou para rever familiares, mas seguiu a prescrição médica traçada pelo fisioterapeuta Albino Luciano e tem passado informações diárias de sua evolução. Também deve iniciar os treinos junto com os demais atletas na semana que vem.

Estão ainda no departamento médico, mas com retornos mais demnorados, o goleiro Matheus Inácio, o atacante Ederson e o lateral-direito Diego Tavares.

O técnico Rogério Ceni recebe os jogadores no dia 25 de junho, no período da tarde, após a pausa de 12 dada pelo clube. O próximo jogo do Leão será no dia 13 de julho, às 21 horas na Arena Castelão contra o Avaí/SC, pela 10ª rodada do Brasileirão Série A.