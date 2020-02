Wellington Paulista e Juninho alertam sobre desafio do Leão na 'Sula': "Competição traiçoeira"

O Fortaleza está nos preparativos finais para encarar o Independiente pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13), às 21h30, no estádio Libertadores de América. A estreia do Leão na competição continental é vista como um jogo especial para o clube e para os torcedores, com alguns inclusive acompanhando o time à Argentina para assistir à partida. A missão diante dos rojos, maiores campeões da Libertadores e da 'Sula', não é nada fácil, como afirma o atacante Wellington Paulista.

"Competição traiçoeira. Times muito copeiros. Sul-Americana é praticamente igual à Libertadores. Temos capacidade para colocar a bola no chão e jogar. Sabemos que o pensamento para esse jogo é diferente", disse o camisa 9 tricolor, que já disputou a competição pela Chapecoense.

O favoritismo fora de casa está para o time argentino, como admite o volante Juninho, que confia na concentração do grupo do Fortaleza contra um confronto complicado em todos os âmbitos dentro de campo.

"Expectativa é boa. Focado em ouvir o que o professor Rogério vai orientar. O favorito é o Independiente. Já provamos que conseguimos fazer grandes competições. Por ser na Argentina, o jogo vai ser mais pesado, com mais contato físico. Já sabemos o histórico dos argentinos. Temos que jogar com a cabeça. Dedicação não pode faltar", disse o meio-campista do Leão.

Mais de 2 mil torcedores estarão no país vizinho nesta quinta-feira para acompanhar de perto esse momento singular da história tricolor, fato que motiva ainda mais os atletas contra o Independiente.

"É muito gratificante ver 2 mil torcedores indo para a Argentina. Sinal que demonstramos que eles podem confiar na gente. Vamos nos doar o máximo pra contribuir esse carinho e esse respeito pela gente", afirma Juninho, que deve ser titular no jogo de ida.

O encontro de volta ocorre no dia 27/02 (quinta-feira), às 21h30, na Arena Castelão.