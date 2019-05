Wellington Paulista deve desfalcar o Fortaleza contra o Flamengo

O centroavante Wellington Paulista, que nos dois jogos da decisão da Copa do Nordeste, fez um gol em cada, dando o título ao Fortaleza, deverá desfalcar o time na partida deste sábado (1º), às 16 horas, contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. O jogo será válido pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo um dos grandes desafios do Leão na temporada.

Wellington Paulista deixou a partida final da Copa do Nordeste de 2019, aos 18 minutos do segundo tempo, sentindo fortes dores na panturrilha, incômodo já sentindo na temporada. Na ocasião, o atleta foi substituído pelo meia Dodô.

"Eu não sei ainda a gravidade da minha lesão, mas sei que é séria porque, pela experiência que tenho, sempre que sinto uma dor como essa, trata-se de algo mais sério. Vou fazer ainda um exame de imagem e vou pedir a Deus que seja pelo menos lesão de grau 1 porque eu ficaria de fora apenas 10 dias, mais ou menos", declarou o jogador.

O centroavante será um desfalque importante, que se junta ao atacante Edinho, também com lesão, mas no músculo adutor da coxa. Enquanto Wellington deverá ficar ausente da partida, outros ficam à disposição do treinador Rogério Ceni, como os atacantes Kieza, André Luís e o volante Juninho. A delegação, que permanece em João Pessoa até essa sexta-feira (31), viaja para o Rio de Janeiro por volta das 17h30.