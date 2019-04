Wellington Paulista declara tranquilidade por ainda não ter marcado pelo Fortaleza: "quero é vencer"

O Fortaleza tem vantagem para o confronto de volta da final do Campeonato Cearense. Venceu o rival Ceará por 2 a 0, e pode perder por até um gol de diferença neste domingo (21) para conquistar o 42º título estadual. O Leão também está na semifinal da Copa do Nordeste, após derrotar o Vitória por 4 a 0 nas quartas. Uma das referências ofensivas da equipe, Wellington Paulista chegou ao clube neste ano, mas ainda não marcou. Sem pressão, o centroavante afirmou que o foco é na conquista do grupo.

"O mais importante é buscar a vitória, as classificações. Estamos na semifinal da Copa do Nordeste e na final do Cearense com boas chances de sermos campeões. Quando saio para ir em mercado e shopping, torcedor sempre me encontra e fala que meu gol vai sair, pra ter calma. Mas, sinceramente, não estou nervoso. Eu quero é vencer", declarou.

Camisa 9 destaca dupla com Junior Santos no comando ofensivo do Fortaleza Foto: JL Rosa

O atacante também comentou sobre o posicionamento em campo e como isso influencia na falta de gols marcados. "Estou bem tranquilo. Sei que a pressão (por gols) está menor pela função que estou jogando. Quando esto com o Júnior Santos, fico mais recuado para armar o jogo. Os gols vem naturalmente", finalizou.

O Tricolor não é vazado há cinco jogos, e Wellington Paulista tem méritos nesse número pela contribuição na fase defensiva, pressionando a saída de bola adversária.

"Por característica minha, e do Júnior também, temos essa facilidade de marcar forte os volantes adversários pra bola chegar mastigada. Fiz isso em minha carreira toda", contou.

O Fortaleza encara o Ceará neste domingo (21), pela partida de volta da final do Campeonato Cearense, às 16h, na Arena Castelão, com mando de campo alvinegro.