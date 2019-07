Wellington Paulista conta que ainda não está em plena forma: "100% mesmo não, mas estou chegando"

Destaque da vitória do Fortaleza contra o Avaí, Wellington Paulista marcou dois gols neste sábado (13), mas admite ainda se recuperar de lesão que o tirou dos últimos jogos antes da Copa América.

"100% mesmo não estou. Mas to chegando próximo. Venho me cobrando bastante", disse o atleta na coletiva pós-jogo.

O Avaí teve mais posse de bola - 60% - e finalizou mais, porém o Fortaleza teve paciência para encontrar o melhor momento de subir a marcação e arriscar no setor ofensivo.

"A posse de bolas deles complicava. Depois que nos posicionamos direito, conseguimos reter a bola e achar a jogada pro gol. O Rogério pede para fazermos uma leitura rápida do jogo. Conseguimos nos adaptar, reter a bola e fazer os gols necessários", afirmou o atacante.

Osvaldo saiu de campo lesionado ainda na primeira etapa, preocupando o grupo tricolor. O camisa 11 estava atuando como dupla ofensiva de Wellington antes de ser substituído.

"Deixa a gente chateado. Jogador competente, de velocidade, que nos ajuda bastante. Um pecado", contou o autor dos gols.

O camisa 9 ainda destacou a consciência tática do elenco de acordo com as necessidades durante a partida.

O Leão do Pici visita o Atlético Mineiro no domingo (21), às 16h no Independência.